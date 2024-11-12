Sıla bebek cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü... Başsavcılıktan tahliye açıklaması

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin tutuklanan üvey babanın tahliye edildiği iddia edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Malkara ilçesinde yaşayan B.Y. (25), kızı Sıla Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Y., vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Y., daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

5 TUTUKLAMA

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Y.'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada B.Y., dini nikahla birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşusu K.A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Y., 7 Ekim günü 1 aylık yaşam savaşını kaybetti.

TAHLİYE İDDİASI

Cumhuriyet gazetesinden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre Türkiye'nin konuştuğu olayda, Sıla bebeğin ölümüne ilişkin tutuklananlardan üvey baba S.Ö.'nün tahliye edildiği iddia edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Sıla Y.'nin faillerinin tahliye olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "8 Eylül 2024 tarihinde Sıla Y.'nin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili; mülhakatımız Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma işlemlerin başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A çocuğun cinsel istismar suçundan; anne B.Y ise suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal suçundan tutuklanmıştır. Şüpheli B.Y. 10 Eylül 2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar ise 11 Eylül 2024 tarihinden itibaren tutuklu olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Annenin birlikte yaşadığı S.Ö ile suça sürüklenenler babası olan K.A. da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12 Eylül 2024 tarihinde çocuğun cinsel istismar suçundan tutuklanmışlardır. Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli K.A.'nın 08 Ekim 2024 tarihinde; S.Ö.'nün ise 31 Ekim 2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir. Şüpheli S.Ö.'nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12 Eylül 2024 tarihinden itibaren; şüpheli B.Y.'nin 10 Eylül 2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A.'nın ise 11 Eylül 2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Kamuoyunda Sıla Y.'nin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar, bu yönüyle gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞK.: FEZLEKE BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün de konuya ilişkin bir açıklamada yaptı. Gürcün, 'Sıla bebek soruşturması hakkında bilgilendirme' başlığındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yer alan bir takım yanlış bilgilerin düzeltilmesi amacıyla kısa bir bilgilendirme yapma gereği doğmuştur. Sıla bebek soruşturması Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanarak davanın açılması amacıyla fezleke Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kısa süre içinde davanın açılmasını ve duruşma gününün belirlenmesini bekliyoruz. Dosya kapsamında tutuklu olan K.A.'nın ilk tutukluluk gözden geçirmesi ile ve S.Ö.'nün ise son yapılan tutukluluk gözden geçirmesi ile tahliyelerine karar verildi. Ancak S.Ö. başka bir soruşturma kapsamında müstehcenlik suçundan ötürü cezaevinde kalmaya devam ediyor. Anneyle iki suça sürüklenen çocuk halen tutuklular. Tekirdağ Barosu olarak şikayet başvurumuzu da dosyaya ilettik. Tekirdağ Barosu ve baromuz Çocuk Hakları Komisyonu davayı sonuna kadar takip edecektir."

DHA