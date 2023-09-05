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Silahlı saldırıda yaralanan kadını eşi vurmuş!

Silahlı saldırıda yaralanan kadını eşi vurmuş!
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinin bahçesinde bacağından vurulan kadının, eşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Olay, dün İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'ndeki 2 katlı evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre; evinin bahçesinde oturan C.K., bacağından vuruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C. K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşi S.K. ve görgü tanıkları ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Evde ve bahçede incelemelerde bulunan polis, şüpheli bir araçta da arama yaptı. Bagaj kısmında 1 adet tabanca bulundu. Ele geçirilen tabanca incelenirken, S.K., sorguda eşini vurduğunu itiraf etti. İncelemede ayrıca tabancanın olayda kullanıldığı ve S.K.'nin babasına ait olduğu belirlendi. Şüpheli S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Etiketler kocaeli izmit
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