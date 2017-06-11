Sınır ötesinden havan mermisi atıldı: 9 yaralı

Hakkari'de PKK’lı teröristlerce düzenlenen iki ayrı saldırıda 6 asker ve 3 güvenlik korucusu olmak üzere 9 güvenlik görevlisi yaralandı. Hakkari Valisi, “Çukurca ilçesi Güven Dağı'na sınır ötesi Irak tarafından havan atıldı. Mevziye isabet eden havan nedeniyle 6 askerimiz yaralanarak tedavi altına alınmıştır” dedi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, il merkezine bağlı Üzümcü Jandarma Karakolu bölgesi Şine Köprüsü civarında saat 07.30’da yolda mayın ve EYP araması yapan güvenlik korucularının aracına Davul Tepe civarından ateş açıldığını belirtti. Açılan ateş sonucu biri ağır üç korucunun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ifade eden Vali Toprak, “Çukurca ilçesi Güven Dağına sınır ötesi Irak tarafından havan atıldı. Mevziye isabet eden havan nedeniyle 6 askerimiz yaralanarak tedavi altına alınmıştır” dedi.

Şemdinli ilçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin yaptıkları keşif ve gözetlemede Hakurk terörist kampından kaçarak gelen iki kadın teröristin Hacıbey Çayını geçerken, Tekeli-Gedik Tepe güneyinde teslim alındığı bildirildi.