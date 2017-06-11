İstanbul Boğazı'nda şaşırtan renk ! Sebebi ne ?
İstanbul Boğazı'nda şaşırtan renk ! Sebebi ne ?
Metrobüs kazasından ilk görüntüler
Metrobüs kazasından ilk görüntüler
Şırnak'ta tabura roketatarlı saldırı !
Şırnak'ta tabura roketatarlı saldırı !
TOKİ'den yüzde 20 indirim müjdesi
TOKİ'den yüzde 20 indirim müjdesi
Takım elbise giydiğine bakmayın... Kameraya böyle yakalandı
Takım elbise giydiğine bakmayın... Kameraya böyle yakalandı
Korkutan açıklama ! Savaş çanları çalmaya başladı
Korkutan açıklama ! Savaş çanları çalmaya başladı
LYS'ye girenler dikkat ! O sorular iptal edilebilir
LYS'ye girenler dikkat ! O sorular iptal edilebilir
Aman dikkat ! O parayı almak için son gün 15 Haziran
Aman dikkat ! O parayı almak için son gün 15 Haziran
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 11 Haziran 2017 17:48

Sınır ötesinden havan mermisi atıldı: 9 yaralı

Hakkari'de PKK'lıların düzenlediği havan mermili saldırıda 9 güvenlik görevlisi yaralandı.

Sınır ötesinden havan mermisi atıldı: 9 yaralı
A+ A-

Hakkari'de PKK’lı teröristlerce düzenlenen iki ayrı saldırıda 6 asker ve 3 güvenlik korucusu olmak üzere 9 güvenlik görevlisi yaralandı. Hakkari Valisi, “Çukurca ilçesi Güven Dağı'na sınır ötesi Irak tarafından havan atıldı. Mevziye isabet eden havan nedeniyle 6 askerimiz yaralanarak tedavi altına alınmıştır” dedi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, il merkezine bağlı Üzümcü Jandarma Karakolu bölgesi Şine Köprüsü civarında saat 07.30’da yolda mayın ve EYP araması yapan güvenlik korucularının aracına Davul Tepe civarından ateş açıldığını belirtti. Açılan ateş sonucu biri ağır üç korucunun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ifade eden Vali Toprak, “Çukurca ilçesi Güven Dağına sınır ötesi Irak tarafından havan atıldı. Mevziye isabet eden havan nedeniyle 6 askerimiz yaralanarak tedavi altına alınmıştır” dedi.

Şemdinli ilçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin yaptıkları keşif ve gözetlemede Hakurk terörist kampından kaçarak gelen iki kadın teröristin Hacıbey Çayını geçerken, Tekeli-Gedik Tepe güneyinde teslim alındığı bildirildi.

İHA

saldırı , havan mermisi , asker , pkk , yaralı