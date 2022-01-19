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Şırnak’ta kar yağışı kazaya neden oldu: 5 yaralı

Şırnak’ta kar yağışı kazaya neden oldu: 5 yaralı

Şırnak’ın İdil ilçesinde havalimanı personellerini taşıyan araç kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak takla atarken araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Şırnak’ın İdil ilçesinde havalimanı personellerini taşıyan araç kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre-İdil karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında görevli temizlik personelleri mesai bitiminde İdil’e gitmek üzere yola çıktı. Kar yağışı nedeni ile görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle servis aracı takla attı. Yaralılara başka araç sürücüleri yardım ederek sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk tedavilerinin ardan İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler kar yapış şırnak
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