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  4. 12 Aralık 2019 09:22

Sırp modele kabusu yaşatmıştı ! İstenen ceza belli oldu

Sırp model Tanja Dukiç, İstanbul'da 2 yıl birlikte yaşadığı organizatör Türk sevgilisi Çağrı T.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Çağrı T. hakkında 7 yıla kadar hapis isteniyor.

Sırp modele kabusu yaşatmıştı ! İstenen ceza belli oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, soruşturma sonunda Çağrı T. hakkında iddianame hazırladı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, İddianamede, “Kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç’i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç’e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği” vurgulandı. Dukiç, iddianamede yer alan ifadesinde, “Beni tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Kulağımdan kan geldi, vahşice beni dövdü. Boğazıma bıçak dayadı. Beni öldüreceğini söyledi. Odaya beni kilitleyerek kaçmamı engelledi” dedi. Şüpheli Çağrı T. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede, Dukiç’e şiddet uygulayan Çağrı T. hakkında, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek Çağrı T. hakkında dava açtı. Çağrı T.’nin 18 Aralık’ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Hürriyet

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