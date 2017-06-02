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  4. 02 Haziran 2017 15:24

Site bahçesinde kanlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'da bir site bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Site bahçesinde kanlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
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Antalya'nın Hurma Mahallesinde bir sitenin bahçesinde meydana silahlı saldırıda henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.

Olay bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hurma Mahallesinde sitenin bahçesinden silah sesleri duyan vatandaşlar 4 kişinin yerde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin öldüğünü tespit etti. Yaralı 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemi alınan olay yerinde polisin çalışması devam ediyor.

İHA

silah , site , antalya , çatışma , kavga