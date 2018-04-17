Sitoçi cinayetinde 31 gözaltı !

23 Ocak günü Bakırköy Ataköy'de sabah sporu yaparken, yanına yaklaşan bir tetikçi tarafından kafasından vurulan eczacı Kemal Sitoçi'yi vuran şahısla kendini cinayete azmettirdiği değerlendirilen Sarallar grubundan 2 örgüt yöneticisinin de arasında bulunduğu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre 3 ay önce meydana gelen cinayetle ilgili olarak soruşturmayı yürüten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmalarda görgü tanığının verdiği ifade ve güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda olayın yetkisini geçtiğimiz hafta yakalanarak gözaltına aldı.

Tuncelili Sitoçi ailesi üyeleri arasında yer alan Musa ve Serdar Sitoçi, 1990’lı yıllarda uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin’in ‘Türkiye kolu’ olarak isimlerini duyurmuştu.



FATİH SARAL GÖZALTINA ALINDI



Yakalanan tetikçinin bağlantıları doğrultusunda organize suç örgütü Sarallar çetesinin mensubu olduğu belirlenirken, kendisini cinayete azmettirdiği değerlendirilen Fatih Saral ile Fatih İnal'ın da arasında bulunduğu aynı çeteye mensup 31 şüpheli önceki gün düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı



Olayın görgü tanıklarından birinin teşhis edip "kesinlikle buydu" dediği tetikçi ile azmettiricilerin arasında bulunduğu 31 çete mensubu şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, polisin cinayetin "para karşılığı taşeron cinayeti" üzerinde sürdüğü öğrenildi.



Uyuşturucu kaçakçılığından sabıkalı olan ve yıllar önce başka bir uyuşturucu çetesi ile girdikleri çatışmada ailesinden birçok mensubu kaybeden Kemal Sitoçi'nin yaşanan bir uyuşturucu anlaşmazlığında rakip veya hasım bir grup tarafından Sarallar çetesine pata karşılığı satılarak öldürüldüğü üzerinde diran polis, cinayeti Sarallar çetesine satan şahısların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor



HÜSEYİN BAYBAŞİN KİMDİR?



Şu an Hollanda’daki Vught Cezaevi’nde tutulan Baybaşin, henüz 15 yaşındayken kaçak sigara satışı işine girdi. 1976 yılında üzerinde 11 kilo uyuşturucuyla yakalandı. Daha sonra medyaya yaptığı açıklamada uyuşturucu işine nasıl girdiğini anlattı. Resmi kayıtlara göre, Baybaşin, Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığı, cinayete azmettirme ve adam kaçırma ile suçlanıyor.