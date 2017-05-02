Şizofreni hastası baltayla korku saçtı !

Düzce'de elindeki baltayla sokağa çıkıp çevre sakinlerini tehdit ettikten sonra kendisini eve kilitleyen şizofreni hastası 44 yaşındaki Utku İşler, polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Arapçiftliği Mahallesi'nde elinde baltayla sokağa çıkan şizofreni hastası Utku İşler'in tehdit ettiği çevre sakinleri, polise haber verdi. Ankara'da bir kamu kurumunda görev yaptığı belirtilen İşler, polisler olay yerine gelince, evine girip kapıları kilitledi. Polislerin, yaklaşık 3 saatlik çabasına karşın, İşler ikna edilemedi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri, içeriye attıkları biber gazıyla Utku İşler'i etkisiz hale getirildi.

Eve giren polis ekiplerine de zor anlar yaşatan İşler, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nin Psikiyatri Servisi'nde tedaviye alındı.