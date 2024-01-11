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Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler

Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler
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Zonguldak sahilinde bir çiftin plajda güpe gündüz cinsel ilişkiye girdiği anlara dair görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta sosyal medyada bir kadınla erkeğin plajda cinsel ilişkide bulunduğu iddia edilen görüntülerle ilgili polis ekipleri, ‘hayasızca hareketler’ suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Kent merkezinde Kızlar Plajı’nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılmasının ardından polis, ‘hayasızca hareketler’ suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi. 

 

DHA

Etiketler Kızlar Plajı plaj cinsel ilişki zonguldak Türkiye
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