Şok iddia: ''Bir teğmen 10 Kasım'da takmam deyip Atatürk rozetini yırttı''

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nda "Atatürk rozeti takmayı reddeden ve yırtıp atan bir teğmen ile başka bir teğmen arasında kavga çıktığı" iddiası gündeme bomba ibi düştü.

10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinde tüm teğmenlere göğüslerine takması için bir Atatürk fotoğrafı ve rozeti verildi. İddiaya göre bir teğmen bu rozeti takmadığı gibi, fotoğrafı da buruşturup attı. Bunu gören diğer teğmenler tepki gösterince, Atatürk fotoğrafını buruşturup atan teğmenin, “Ben Atatürk’ün askeri yönünü beğeniyorum ancak cumhuriyet sonrası yaptıklarına katılmıyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu sözler sonrası olaya tepki gösteren askerlerle, Atatürk fotoğrafını yırtan teğmen ve arkadaşları arasında arbede çıktı.

İki grup arasındaki arbedenin büyümesiyle dışarıdan polis ve jandarmanın dahil olduğu belirtildi. Bu tartışmanın ardından Atatürk resmini yırtan kişinin dışarıdan darp raporu aldığı ve buna binaen gece saat 03.00’da sivil savcının darp edenleri çağırdığı da iddialar arasında.

Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, iddialara ilişkin Meclis'e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.