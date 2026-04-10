  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
Soma'daki maden faciasında ölen gencin babası telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu

Güncelleme:

Adana'da yaşayan 74 yaşındaki O.Ç., telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Soma maden faciasında hayatını kaybeden oğlundan kalan tazminatı, engelli iki kızının geleceği için bankada biriktiren yaşlı adam, kendisini "adliye polisi" olarak tanıtan şahıslara 495 bin TL gönderdi. Dolandırıcıların parayı anında altına çevirdiği ortaya çıkarken, gözyaşlarına boğulan babanın feryadı yürekleri yaktı.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde oturan O.Ç.'in (74) oğlu A.Ç. (34), 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybetti. A.Ç.'in vefatının ardından aileye tazminat verildi. Baba O.Ç., kendisine ve eşine verilen tazminatla iki katlı bir ev alırken, işitme ve konuşma engelli olan iki kızına ait paraya ise onların geleceği için önce altın aldı daha sonra da bozdurup bankaya yatırdı.

"Paranızı çekip verdiğimiz IBAN'a yatırın"

İddiaya göre, 6 Nisan günü O.Ç.'i cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini adliyede görevli polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, "Sizin bilgileriniz şüphelilerin eline geçmiş. Bankadaki paranızı çekecekler. Biz çok gizli bir operasyon yürütüyoruz. Bankada da onların adamı var. Kimseye bir şey söylemeyin. Şu ana kadar 20 kişiyi aldık, diğerlerini de alacağız. Telefonu kapatmayın, bankaya giderek paranızın tamamını vereceğimiz IBAN'a gönderin" diyerek yaşlı adamı yönlendirdi.

Bunun üzerine panikleyen O.Ç., engelli kızları için bankada biriktirdiği 495 bin lirayı verilen IBAN numarasına gönderdi.

"Sahte polis kuyumcu IBAN'ı verip parayı altına çevirdi"

Dolandırıcı daha sonra O.Ç.'i yeniden arayarak, yakalanan şüphelilerin Yüreğir Devlet Hastanesi'ne getirileceğini söyleyip oraya gitmesini istedi. Hastaneye giden Çelik, bir süre beklemesine rağmen kimseyi bulamadı. Şüphelenerek kendisini arayan numarayı geri arayan yaşlı adam, ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis hemen araştırma başlattı. Yapılan incelemede verilen IBAN'ın başka bir ilde kuyumcuya ait olduğu, dolandırıcıların yatan para ile altın alıp kayıplara karıştığı belirlendi.

"O para ölen oğlumdan kalmıştı"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan O.Ç., gözyaşlarına hakim olamayarak şunları söyledi:

"Benim oğlum Soma'da hayatını kaybetti. O paralar ondan kaldı. İki kızım engelli, onların geleceği için önce altın yaptım sonra bankaya yatırdım. Beni arayanlar 'devlet adına gizli operasyon yapıyoruz' deyince elim ayağım bağlandı inandım. Emekliyim, 20 bin lira maaş alıyorum. Kızlarımın parası gitti. Ben şimdi ne yapacağım?"

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler soma maden faciası tazminat telefon dolandırıcılığı adana sahte polis dolandırıcılık sarıçam Engelli iban dolandırıcılığı video
