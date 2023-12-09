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Sosyal medyada ''her gece canım istiyor'' gözaltısı

Sosyal medyada ''her gece canım istiyor'' gözaltısı
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Sosyal medyada başlatılan "müstehcenlik" gözaltılarına bir yenisi daha eklendi. TikTok üzerinden yaptığı canlı yayında "arkadaş her gece insanın canı ister mi" diyen bir kadın TikTok kullanıcısı daha gözaltına alındı.

Sosyal medyadaki "müstehcenlik" gözaltıları sürüyor. TikTok üzerinden canlı yayın açıp "Arkadaş her gece insanın canı ister mi? Her gece canım istiyor; ama yok" diyen bir kadın kullanıcı daha gözaltına alındı.

 

 

Etiketler sosyal medya müstehcenlik gözaltı tiktok kullanıcısı
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