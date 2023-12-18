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Sosyal medyada tanışıp, eve davet ettiler, sonrasında ise...

Sosyal medyada tanışıp, eve davet ettiler, sonrasında ise...
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Sosyal medyada tanıştıkları bir kişiyi evlerine davet edip, silah zoruyla kredi çektiren 3 zanlı yakalandı.

Tekirdağ'da M.O. (27), sosyal medyadan tanışıp, evine davet ettiği M.K. (23), C.P.K.(19) ve E.İ.'nin (19) bıçaklı, muştalı tehdidi ile 70 bin TL kredi çekti. Şikayet sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.O., sosyal medyadaki arkadaşlık sitesinden tanıştığı M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi evine davet etti. Eve gelen 3 kişi, M.O. ile bir süre sohbet ettikten sonra bıçak ve muşta ile tehdit ederek, telefon bankacılığı üzerinden 70 bin lira kredi çektirdi. Para hesaplarına geçen 3 kişi, iddiaya göre; M.O.'ya cinsel tacizde bulunduktan sonra evden ayrıldı. M.O., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 3 kişi hakkında şikayetçi oldu. Polis, M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi, saklandıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı. (DHA)

 

DHA

Etiketler tekirdağ zorla kredi tuzak eve çağırdılar bıçakla tehdit
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