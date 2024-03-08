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Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı
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Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle önünde ilerleyen araca çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakım servisine kaldırılan Rahman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle önünde ilerleyen araca çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakım servisine kaldırılan Rahman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Etiketler trafik kazası Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu kaza
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