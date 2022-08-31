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Sulama kanalında cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında cansız bedeni bulundu

Adana'da, dün sulama kanalına düşerek gözden kaybolan 28 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Şehir dışından bir süre önce Adana'ya gelen İlyas B., dün akşam otomobil ile 1'i yabancı uyruklu 2 arkadaşıyla Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ne geldi. Sulama kanalına yakın noktada otomobilde oturan 3 arkadaştan B., iddiaya göre, kıyıya geldi ve bilinmeyen nedenle suya düşerek akıntıyla sürüklenmeye başladı. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye su altı polisleri sevk edildi. Sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, havanın kararmasıyla çalışmaya ara verdi. Savcılığın talimatıyla arama çalışmasının hızlandırılması için kanala verilen su kesildi. Kanaldaki suyun çekilmesiyle bugün saat 07.00 sıralarında Koza Mahallesi'ndekiler, B.'nin düştüğü yerin birkaç yüz metre uzağında az miktardaki suyun içinde yosunlara takılmış erkek cesedi görünce polise haber verdi. Cansız beden, bölgeye sevk edilen dalgıç polislerce çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin, İlyas B.'ye ait olduğu belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından B.'nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan gözaltına alınan İlyas B.'nin 2 arkadaşı, polise verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor. 

DHA

Etiketler adana sulama kanalı
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