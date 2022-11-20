Suriye sınırından Türkiye'ye bir roketli saldırı daha! 4 roket birden düştü!

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı. Anadolu Ajansı, boş alana isabet eden roketlerin YPG/PKK mensuplarınca atıldığını iddia etti.

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na düzenlenen saldırının ardından akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine de 4 roket atıldı.

Sınırın Suriye tarafından atılan roketler Karkamış'taki boş alana isabet etti.

Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatılırken, roketlerin Suriye'nin kuzeyindeki eli kanlı terör örgütü YPG/PKK militanları tarafından atıldığı öğrenildi.

Sınır hattında roketli saldırı: Yaralılar var

Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tay Rıfat bölgesinden akşam saatlerinde ateşlenen çok namlulu roketatar, Öncüpınar Sınır Kapısı yanında bulunan polis özel harekat yerleşkesine düştü.

Meydana gelen patlamada şarapnel parçaları bölgede bulunan 1 asker ile 7 polise isabet etti. Yaralanan güvenlik güçleri bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından sınır hattında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırının yapıldığı bölge sınırda konuşlu birlikler ve Suriye’deki üs bölgesinde bulunan askerler tarafından obüs ve çok namlulu roket atarlarla ateş altına alındı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı’ndan saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, “Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda konuşlu polis özel harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden çok namlulu roketatar saldırısı düzenlenmiş; saldırı sonucu 1’i komiser, 6’sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personellerimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz” denildi.