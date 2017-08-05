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  4. 05 Ağustos 2017 15:07

Suriyeli çocukları kaçıran fidyecilerin Türk Bayrağı oyunu

İstanbul'da Suriyeli 2 çocuğu kaçırıp ailesinden fidye istedikleri iddia edilen 5 zanlı araçlarının plakasını gizlemek için otomobilin üzerine Türk Bayrağı asmışlar.

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Zeytinburnu'nda, Suriyeli 10 ve 12 yaşındaki iki kardeşi kaçırarak ailesinden fidye istediği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi. Şüpheliler, çocukları kaçırdıkları otomobilin plakasını gizlemek için aracın ön kısmına plakayı örtecek şekilde Türk bayrağı asmış.

Alınan bilgiye göre, 31 Temmuz'da, Suriyeli çocuklara Türkçe dersi verilen okulun çıkışında 10 yaşındaki A.Z. ve 12 yaşındaki A.Z. yanlarına yaklaşan plakasız bir otomobille kaçırıldı. Okul servisi yetkilisi, çocukları bir süre bekleyip gelmemeleri üzerine durumu aileye bildirdi.

Kaçırılan çocukların amcası M.F.Z. polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada şüphelilerin irtibatta olduğu kişiler, amca M.F.Z'yi İran'a ait bir telefon numarasından arayarak "Yeğenlerini kaçırdıklarını, 500 bin dolar vermesi karşılığında serbest bırakacaklarını" söyleyip, fidye istedi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi çalışma başlattı.
 
Ekipler, aileye gönderilen çocuklara ait videodan yola çıkarak çalışmayı derinleştirdi. Çalılık ve fundalık alanda çekildiği belirlenen görüntüler üzerine polis, Şile ve Ağva'da saha çalışması yaptı. Polis ile Ağva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ağva'daki bir kamp alanında 1'i kadın 2 erkek şüphelinin yanında iki çocukla çadır kurup, yaklaşık 1,5 gün kalıp ayrıldıklarını belirledi. Saha çalışması sırasında polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şüphelilerin kullandığı otomobil, jandarma ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu.

Otomobilde bulunun 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçırılan 2 Suriyeli çocuk kurtarıldı. Şüphelilerin, otomobilin plakasını gizlemek için aracın ön kısmına plakayı örtecek şekilde Türk bayrağı astıkları tespit edildi.

Polis, kadın şüpheli Hürriyet D. ile Şuayip D. ve Murat Ç'nin emniyetteki sorgusunda iki azmettirici isme ulaştı. Düzenlenen operasyonla azmettirici oldukları öne sürülen Necmettin K. ile Ahmet M. de yakalandı.

Fidye için kaçırılan iki kardeş ailelerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, Şile Adliyesi'ne sevk edildi.

İHA

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