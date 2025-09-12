Tacizcisini köy meydanında öldürmüştü: Lise öğrencisi genç kızın cezasına indirim

  1. Anasayfa
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü B.D.'yi (40) tabancayla öldüren lise öğrencisi genç kızın 8 yıl 4 ay olan cezasında indirime gidildi.

Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken, 3 yıldır kendisini taciz ettiğini iddia ettiği B.D.'yi babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden D., hayatını kaybetti. Tutuklanan A.E. hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada A. E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karar duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasında 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, A. E.'ye önce müebbet, sonra tahrik altında öldürme ve iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, A. E.'nin adli kontrol tedbirlerinin uygulamasının devamına karar verdi.

YARGITAY CEZAYI FAZLA BULARAK BOZDU

A. E.’nin avukatı Sinan Erdağı karara itiraz ederek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) başvurdu. BAM'ın, mahkemenin kararını onamasının ardından bu kez dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, A. E.'ye verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nde cezanın bozulmasını talep etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, cezada makul düzeyde indirim yapılması kararını aldı. Ceza Dairesi'nin kararına; maktulden suça sürüklenen çocuğa yönelen ve haksız tahrik teşkil eden söz ile davranışların yoğunluğu ve devamlılığı, bu davranışların ve son zamanlarda dedikodu haline gelmesinin suça sürüklenen çocuğun yaşadığı bölge itibariyle üzerinde doğurduğu olumsuz etkisi, 3 yıl süreyle maktul tarafından kaçırılma korkusuyla yaşaması, suça sürüklenen çocuğun yaşı ve eylem öncesi maktul tarafından sarf edilen sözler birlikte değerlendirildiğinde; haksız tahrik teşkil eden söz ile davranışların ulaştığı boyut gözetilerek, suça sürüklenen çocuk hakkında cezadan haksız tahrik nedeniyle indirim öngören 5237 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinin uygulanması sırasında azami düzeyde indirim uygulanması gerektiği gözetilmeden, makul düzeyde indirim yapılması suretiyle fazla cezaya hükmolunması, hukuka aykırı bulunduğu gerekçe gösterildi. Kararda suça sürüklenen çocuk müdafinin temyiz sebebi yerinde görüldüğü belirtilerek, 'haksız tahrikin derecesi' yönünden verilen kararın bozulmasına hükmedildi.

YENİDEN YARGILANDI

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin 'hukuka aykırı' bularak 8 yıl 4 ay hapis cezasını bozduğu A. E., Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı Sinan Erdağı yaptığı savunmasında olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, A.'nın uğradığı tacizin süresi ve niteliği itibarıyla ağır bir haksız saldırı olduğunu, korku ile bu eylemi gerçekleştirdiğini ve verilecek kararın toplum vicdanını da rahatlatması gerektiğini söyledi.

Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan A. E.'ya 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan Yargıtay yolu açık olmak üzere 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 

