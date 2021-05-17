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Tartıştığı annesini bıçakladı!

Tartıştığı annesini bıçakladı!

Adana'da 57 yaşındaki Eşe G. tartıştığı oğlu A.G. annesini bıçaklayarak yaraladı. Bölgede araştırmalara devam eden polis A. G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Sabah evde bulundukları sırada Eşe G. ile oğlu A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Eşe G., komşularına sığınarak yardım istedi. A.G. olay yerinden kaçarken, devriye görevinde bulunan polis ekibi durumu fark edip, durumu 112 Acil'e bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ambulans ile hasteneye kaldırılan Eşe G., tedaviye alındı. Bölgede araştırma yapan polis ekibi, şüpheli A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen A.G.'nin, polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

Etiketler anne bıçak yaralama
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