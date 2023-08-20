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Tatil dönüşü feci kaza

Tatil dönüşü feci kaza
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Aksaray'da, tatilden dönen ailenin otomobili takla attı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Çağlayan köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan memleketleri Kayseri’ye dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu B.K. (19) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp refüje takla attı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

DHA

Etiketler aksaray trafik kazası tatil
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