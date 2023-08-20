Tatil dönüşü feci kaza

Aksaray'da, tatilden dönen ailenin otomobili takla attı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Çağlayan köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan memleketleri Kayseri’ye dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu B.K. (19) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp refüje takla attı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA