Tatil yolundan acı haber: Anne ve 2 kızı hayatını kaybetti

Kayseri'de ailecek tatile gitmekte olan hafif ticari araç kontrolü kaybederek şarampole yuvarlanırken araçta bulunan anne ve 2 kızı hayatını kaybetti.

Kayseri'de hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin Kozalık'ya tatile gittiği öğrenilirken, kazada anne ve 2 kızı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile giden E.B. yönetimindeki 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.



Kazada otomobil içerisinde bulunan 8 kişi yaralanırken, anne Şerife Badem, kızları Fatma Badem ve Şerife Badem hayatını kaybetti. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz anne ve kızlarının cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.