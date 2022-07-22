Tatile gittiği Karasu'da dehşeti yaşamıştı: Saldırganla ilgili yeni detaylar

İstanbul'da yaşayan ve tatil için Sakarya'nın Karasu ilçesine giden 20 yaşındaki Ş. Ö. isimli genç kızı önce sözlü taciz eden, ardından feci şekilde darbeden Talip A.'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tatil için için bulunan Ş.Ö. isimli genç kıza, akşam vakti yürüdüğü sırada önce sözlü tacizde bulunan, ardından sığındığı tekel bayisinde öldüresiye döven Talip A.'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı...

ÖNCE SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

Karasu'da 18 Temmuz'da meydana gelen olayda, İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için gelen Ş.Ö., eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip A. tarafından sözlü tacize uğradı. Talip A.'a sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesiyle cep telefonunu çıkararak A.'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti.

OTOMOBİLLE EZMEYE ÇALIŞTI, SIĞINDIĞI YERDE DARBETTİ

Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine Talip A., otomobiliyle Ş.Ö.'yü ezmeye çalıştı. Ş.Ö. bir Tekel bayisine sığındı. Büfeye giren Talip A., Ş.Ö.'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Talip A.'ın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö., depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşadı. A. bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı.

VATANDAŞLARI DA TEHDİT ETTİ

Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye attı, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Talip A., eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunanları tehdit etti. Otomobiline sığındığı kadın tarafından polis merkezine götürülen Ş.Ö, şüpheliden şikayetçi oldu.

EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede Talip A.'ı yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Talip A.'ın fındık bahçesi olduğu, düzenli bir işinin bulunmadığı belirlendi.

NE YAPTIĞINI BİLMEDEN SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

A.'ın kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Talip A. ifadesinde, aracında bulunduğu sırada Ş.Ö.'nün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.