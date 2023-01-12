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Taziyeden dönen araca kurşun yağmuru: Ölü ve yaralılar var

Taziyeden dönen araca kurşun yağmuru: Ölü ve yaralılar var
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Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana gelen olayda taziyeden dönen araç kurşun yağmuruna tutuldu.

Alınan bilgilere göre, taziye dönüşü Kozluk ilçesinden Armutlu köyüne giden bir araç, daha önce aralarından husumet bulunan bir grup tarafından çapraz ateşe alındı. Araçta bulunan yedi kişiden ikisi hayatını kaybetti, beşi ağır yaralandı.

KÖYDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hastane ve köyde güvenlik önlemleri alındı.

Etiketler taziye mesaj araç
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