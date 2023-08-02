Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel bayisinde, olaydan yaklaşık 2.5 ay önce de kavga yaşandığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, 28 Temmuz'da tekel bayisinde silahla öldürülen Y.E.E.'in ağabeyi M.E.'nin iş yerine gelen S.Ö. ile kavga etmesi yer alıyor.

Baba C.E.'nin kavgaya müdahale ederek, S.Ö'yü dışarı çıkarttığı anların kaydedildiği görüntülerde, M.E.'nin elinde bir silahın bulunması dikkati çekiyor.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Y.E.E. (24) ile yanında bulunan B.B. (20) ve Y.E.'ye (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, Y.E.E. ve B.B. hayatını kaybetmişti.

Şüphelilerden M.Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli M.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.