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TEM'de yol verme tartışması faciayla bitti

TEM'de yol verme tartışması faciayla bitti

Bağcılar'da TEM'de yol verme tartışması sırasında bir sürücü, önündeki araca hafif şekilde vurdu. Ardından sürücüye yanıt vermek için aracından inen şahıs bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Bağcılar TEM otoyolu İstoç mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Ş. ile bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmada sırasında arkadaki otomobil sürücüsü, Nedim Ş. 'ın aracına hafif bir şekilde vurdu.

Tartıştığı kişinin yanına gitmek için aracından inen Nedim Ş. 'a o sırada seyir halinde olan bir taksi çarptı.

Taksi sürücüsü ve Nedim Ş. 'ın tartıştığı sürücü olay yerinden kaçarken, talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı.

Otomobilde bulunan Nedim Ş. 'ın eşi gördüğü manzara karşısında dehşete kapılarak gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 Nedim Ş. 'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kaza nedeniyle trafikte de bir süre yoğunluk yaşandı.

Nedim Ş. 'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanıkları, "Arkadan gelen bir araç vurdu. Bırakıp kaçtılar. Bu kadar mı insanın vicdanı yok" dedi. 

Etiketler yol verme kavga yol verme kavgası
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