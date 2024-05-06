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Tramvaya yıldırım düştü; yangın çıktı

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Gaziantep'te tramvaya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

GAR durağından saat 15.30 sıralarında Gaziantep Üniversitesi istikametine hareket eden tramvayın üstüne seyir halindeyken yıldırım düştü. Tramvayın elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı. Can kaybı veya yaralananın olmadığı olayda tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Durdurulan tramvay seferleri, yapılacak inceleme ve onarımın ardından yeniden başlayacak.

Gaziantep'te tramvaya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Etiketler gaziantep tramvay yıldırım
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