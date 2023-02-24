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Turistleri hedef alan şebekeye operasyon: 6 gözaltı

Turistleri hedef alan şebekeye operasyon: 6 gözaltı
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İstanbul'da ticari taksi şoförü kılığına girerek turistlerin paralarını çaldıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta ticari taksi şoförü görünümlü şüphelilerin, yabancı turistlerin paralarının geçerliliğini kontrol etme bahanesi ile avuç içerinde saklama yoluyla örgütlü şekilde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

18 şüpheli hakkında gözaltı kararı
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarını işledikleri tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin evlerine bu sabah baskınlar düzenlediğini ve evde aramalar yapıldığı kaydedildi.

6 şüpheli tutuklandı
Öte yandan, ara operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İHA

Etiketler istanbul turist taksi şoförü şebeke
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