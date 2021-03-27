  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Türkiye'de ele geçirildi! Tam 2 bin 500 yıllık

Türkiye'de ele geçirildi! Tam 2 bin 500 yıllık

Samsun'da jandarma ekiplerinin operasyonu ile 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın işlemeli İbranice Tevrat ele geçirildi. Piyasa değeri 1 buçuk milyon TL olan Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde, Antalya'dan Samsun'a gelen ve 2 bin 500 yıllık İbranice Tevrat'ı satacakları öğrenilen 5 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, kente giriş yapan şüphelilere ait aracı Canik ilçesinde durdurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama kararı bulunan aracın bagajında piyasa değeri 1 buçuk milyon TL olan İbranice Tevrat ele geçirildi. Ceylan derisi üzerine altın işlemeli Tevrat'a jandarma ekiplerince el konuldu. Konuyla ilgili, birbirleri ile irtibatta oldukları belirlenen S.İ. (44), T.T. (35), E.A. (51), M.Ş. (51) ve A.T. (53), "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Etiketler tevrat 2 bin 500 yıllık ceylan derisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6 yıl sonra Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor!
Ünlü oyuncu 60 kilo verdi; tanımak imkansız oldu
Okan Bayülgen'den olay itiraf: Seksi bırakmadım dedim, Selin bana geri döndü
''Virüs eskiden 5 dakikada bulaşırken şimdi 1 dakikada bulaşıyor!''
17 yaşındaki 5 aylık hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte sokak ortasında katledildi!
Tam bitti derken, yeniden başlıyor! Meteoroloji kötü haberi verdi
Berat Albayrak için bir dikkat çeken iddia daha
İstanbul'da ''kepenk altı'' koronavirüs partisi baskını
Merve Boluğur'un 'dekoltesine sevgilisinden olay yorum!
Flaşlar patlayınca kıyamet koptu: Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz ?