Türkiye'ye sızmaya çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye geçmeyen çalışan DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.