Türkiye'yi sarsan e-imza skandalında yeni perde: 23 şüpheli tutukladı

Ankara'da kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 94 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleriyle e-imza vermeye yetkili şirketlere başvurularak, sahte elektronik imza çıkartılması ve bu e-imzalar aracılığıyla usulsüz sürücü belgesi ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturmanın 3'üncü aşamasında yeni şüpheliler tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik inceleme ve analizlerde, yasa dışı yollarla üretilen sahte e-imzalarla 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye ise mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 1’i örgüt yöneticisi, 18’i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 94 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, yakalanan 94 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 2 kişiye ev hapsi verildi, 69 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

