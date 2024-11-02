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  4. TUSAŞ'a saldıran teröristin diğer kardeşi de belediye çalışanı çıktı

TUSAŞ'a saldıran teröristin diğer kardeşi de belediye çalışanı çıktı

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Başkent Ankara'da 5 kişinin şehit olduğu TUSAŞ terör saldırısını düzenleyen teröristin bir kardeşinin daha belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden M.A.'in, Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalışan ağabeyi D.A.'nın işine son verilmesinin ardından M.A.'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk" dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan ve yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip olan TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'deki terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu M.A.'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirtildi.

1 Mayıs 2011’de hayatını kaybeden Metin Solak döneminde işe alınan D.A.'nın, iş akdine belediye tarafından son verildi. M.A.'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

'VALİLİK'E YAZI YAZDIK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Otogarı’nın açılış töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştiren teröristlerden birinin İZENERJİ A.Ş.'de çalışan kardeşi hakkında İzmir Valiliği'ne yazı yazdıklarını söyleyen Başkan Tugay, "Bu kişi uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başlamış. Bizim kendisine dair gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.

Tugay, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla belediye iştirakı İZELMAN A.Ş.'ye devredilen İzmir Otogarı'nın işletilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Devam eden bir hukuki süreç var. Eğer sonuçlanırsa bundan sonra İZELMAN ya kendi işletecek ya da güvendiğimiz bir ortam oluşursa özel işletmeciye verilebilir. Ancak her durumda otogarla ilgili köklü bir çalışma yapılacak. Bunun için hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.(DHA)

DHA

Etiketler tusaş terör terör saldırısı terörist teröristin kardeşi
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