Tutuklanan iş insanından gazetecilere küfür

Bolu'da bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra şoförüyle birlikte tutuklanan iş insanı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür etti.

Bolu'nun tanınmış iş insanı A.O., geçen pazar gecesi bilinmeyen nedenle tartıştığı H.Y.'yi evinin önünde şoförü A.K. ile birlikte darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

H.Y., kendisini darbeden A.O. ve şoförü A.K.'dan şikayetçi oldu. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından A.O. ve A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, ‘kasten yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada A.O., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür etti. (DHA)

