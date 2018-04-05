Üniversitede öğretim görevlisi dehşeti: 4 ölü, 3 yaralı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Katliam sonrası öğrenciler ve üniversite personeli büyük şok yaşadı. Fakültedeki sınavlar ertelendi.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Kampüsü’ndeki Eğitim Fakültesi’nde yaşandı. Araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakültenin 2’nci katına çıktı, burada cebinden tabancasını çıkarıp odasına girdiği fakülte sekreteri Fatih Özmutlu’yu vurdu. Ardından yan odaya geçen Volkan Bayar, buradaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın’a ateş etti. Volkan Bayar ardından 3’üncü kata çıktı ve buradaki odada bulunan araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan’a da art arda ateş etti. Silah sesleriyle fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Volkan Bayar

TOKAT'TAN GELMİŞ, HAKKINDA SORUŞTURMA VARDI

Volkan Bayar, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan araştırma görevlisi Volkan Bayar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gelen sağlık ekipleri ise Volkan B.’nin vurduğu 4 kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Volkan Bayar'ın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden doktora yapmak üzere üniversiteye geldiği, akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma olduğu öğrenildi.

REKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Volkan Bayar tarafından eğitim fakültemiz sekteri Fatih Özmutlu, dekan yardımcımız Mikail Yalçın ve araştırma görevlilerimizi kurşunla vurmuştur. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş.Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun” dedi.

FETÖ İDDİASI

Gönen, zarlı için şöyle konuştu: "FETÖ ile ilgili başkalarına suçlamada bulunmuştur. Başkalarıyla ilgili iddialarda bulunmuştur. Kendisi soruşturmamız sürüyor idi. Savcılık tarafından bize soruşturması aktarılmıştı. Soruşturması devam ediyordu, kendisi görevdeydi. Hedefinde muhtemelen dekan vardı. Dekan bey makamında yokmuş, fakülte sekreterimiz varmış. Dekanı bulamayınca sanıyorum cinnet getirmiş durumda idi. Fatih beyi vurmuş, daha sorna dekan yardımcımızı vurmuş Mikail Yalçın beydi, daha sonra üst kattaki iki araştırma görevlimizi vurmuş. Başka bir arkadaşımıza da silah doğrultmuş ama kurşun sıkışmış, bir şey yapamamış. Daha sonra binayı terk ettikten sonra polis tarafından derdest edilmiş.

SORUŞTURMANIN NEDENİ

Daha önceden emin değilim ama biz Osmangazi Üniversitesi olarak kendisiyle ilgili, başka personelimizin şikayeti üzerine soruşturma yürütüyor idik. Hala soruşturma yürütüyoruz. Soruşturmanın konusu bu araştırma görevlimizin, diğer şikayet eden personelimizin FETÖ'cü olmakla suçladığını ancak kendilerinin böyle bir şey olmadığı için şikayette bulundular. Biz de bunu soruşturma konusu yapmıştık.Daha önce dekan bey ile aralarında sözlü tartışmaları olmuş olabilir. Yani o konuda çok emin değiliz."

ASIL HEDEF DEKANDI

Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen'den saldırıyla ilgili bir açıklama geldi. Gören yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Volkan Bayar tarafından eğitim fakültemiz sekteri Fatih Özmutlu, dekan yardımcımız Mikail Yalçın ve araştırma görevlilerimizi kurşunla vurmuştur. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun."

ABD'DE YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ

1981 Ankara doğumlu olan zanlı Volkan Bayar'ın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Yüksek lisansını ABD'nin Denver Üniversitesi'nde yapan Bayar'ın eşinin de aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Saldırının karşılıklı suçlamalar nedeniyle doğan husumet nedeniyle gerçekleştirildiği iddialar arasında.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Olayın soruşturulması için 3 savcı görevlendirildiğini söyleyen Çakacak, "Olayın araştırması yapılıyor. Araştırma yapıldıktan sıonra sebepleriyle ilgili araştırma yapıdıktan sonra geniş bilgi verilecektir. Başsavcılığımız olaya el koydu. Olay aydınlatıldıkça gerekli açıklama yapılacaktır" diye konuştu.