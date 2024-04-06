  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Üniversiteli genç kıza kurşun yağmuru: 15 boş kovan bulundu

Üniversiteli genç kıza kurşun yağmuru: 15 boş kovan bulundu

Güncelleme:

Adana'da üniversite öğrencisi genç kız otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz 1 şüphelinin tabancalı saldırısında ayağından yaralandı. Ece hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 15 adet boş kovan bulundu.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi S.E., otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Adana'da üniversite öğrencisi genç kız otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz 1 şüphelinin tabancalı saldırısında ayağından yaralandı. Ece hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 15 adet boş kovan bulundu.

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri S.E.'nin ayağına isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adana'da üniversite öğrencisi genç kız otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz 1 şüphelinin tabancalı saldırısında ayağından yaralandı. Ece hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 15 adet boş kovan bulundu.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 15 adet boş kovan bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

 Adana'da üniversite öğrencisi genç kız otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz 1 şüphelinin tabancalı saldırısında ayağından yaralandı. Ece hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 15 adet boş kovan bulundu.

DHA

Etiketler adana kurşun yağmuru silahlı saldırı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı Seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı CHP'nin kazandığı ilde seçim sonuçları iptal edildi CHP'nin kazandığı ilde seçim sonuçları iptal edildi Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü Erdoğan ''Destimal Töreni''ne katıldı Erdoğan ''Destimal Töreni''ne katıldı İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı Abdullah Zeydan eylemlerinde gözaltına alınan 86 kişi serbest bırakıldı Abdullah Zeydan eylemlerinde gözaltına alınan 86 kişi serbest bırakıldı Seçimler bitti A'dan Z'ye zam yağmuru başlıyor Seçimler bitti A'dan Z'ye zam yağmuru başlıyor Bayram haftasının hava durumu belli oldu: Ani yağışlara dikkat! Bayram haftasının hava durumu belli oldu: Ani yağışlara dikkat! Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı Kredi kartı faizleri için yeni karar Kredi kartı faizleri için yeni karar