Üniversiteli genç kıza kurşun yağmuru: 15 boş kovan bulundu

Adana'da üniversite öğrencisi genç kız otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz 1 şüphelinin tabancalı saldırısında ayağından yaralandı. Ece hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 15 adet boş kovan bulundu.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi S.E., otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri S.E.'nin ayağına isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 15 adet boş kovan bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

DHA