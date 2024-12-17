Ünlü borsacı tutuklandı
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"Tehdit ve şantaj" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü borsacı N.Ö. tutuklandı.
İstanbul'da 'tehdit ve şantaj' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan borsacı N.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Borsacı N.Ö., dün ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
N.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Borsacı N.Ö., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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