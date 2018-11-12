Skandal ! 4 şirketten akaryakıta gizli zam
Skandal ! 4 şirketten akaryakıta gizli zam
Sizin de kapınız çalabilir ! Vatandaşa 1.332 TL''ankete katılmadın'' cezası
Sizin de kapınız çalabilir ! Vatandaşa 1.332 TL''ankete katılmadın'' cezası
Milyoner genç kadın ''parasıyla' mutlu edecek erkeği arıyor
Milyoner genç kadın ''parasıyla' mutlu edecek erkeği arıyor
Yeni haftanın ilk gününde dolarda son durum
Yeni haftanın ilk gününde dolarda son durum
Ayvalık'ta ''uçak düştü'' iddiası ortalığı karıştırdı
Ayvalık'ta ''uçak düştü'' iddiası ortalığı karıştırdı
Meteoroloji açıkladı: Kar kapıya dayandı !
Meteoroloji açıkladı: Kar kapıya dayandı !
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Devlet Bahçeli'den ''af'' açıklaması
Devlet Bahçeli'den ''af'' açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Kasım 2018 09:50

Ünlü profesör cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı

Jinekoloji profesörü Fecri Sevilen, özel muayenehanesinde iki hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Ünlü profesör cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı
A+ A-

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olan 68 yaşındaki jinekoloji profesörü Fecri Sevilen, İstanbul Nişantaşı'nda muayenehanesinde iki hastasına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Prof. Dr. Fecri Sevilen'in hastası olan iki mağdur, geçtiğimiz günlerde polise başvurarak tanınmış profesörün Nişantaşı'nda bulunan muayenehanesinde cinsel saldırıya uğradıklarını iddia etti. İki mağdurun beyanları birbirini teyit eder nitelikte olunca Prof. Dr. Sevilen savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin telefon ve bilgisayarına inceleme yapmak üzere el koydu.

"MÜSTEHCEN FİLM İZLETTİRDİ" İDDİASI

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Sevilen, ifadesinde, 44 yıllık hekim olduğunu, 38 yıldır ise öğretim üyeliği yaptığını vurgulayarak suçlamaları kabul etmedi. Mağdurların şikâyet ettikleri davranışların tedavinin bir gereği olduğunu iddia eden Prof. Sevilen, hastalara gönderdiği özel mesajların ise tüm hastalarıyla yaşadığı bir durum olduğunu öne sürdü. Mağdurların örtüşen beyanları ve profesörün hastalara gönderdiği mesajları delil kabul eden mahkeme, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Prof. Dr. Fecri Sevilen'i cezaevine gönderdi. Tutuklama kararında, şüphelinin mağdurlara özel hayatlarına dair mahrem sorular sorduğuna ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiğine vurgu yapıldı.

Sabah

istanbul çapa tıp fakültesi , jinekoloji
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM