Üvey babası 3 çocuğundaki Abdülkadir'i döverek öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde, vücudunda ve yüzünde morluklar bulunan Abdülkadir Doğan (3), hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, küçük çocuğu dövdüğü iddia edilen üvey babası Bilal T. gözaltına alındı. Bilal T.'nin polise verdiği ifadede, Abdülkadir Doğan'ı darbetmediğini, evden sokağa çıktığında motosiklet çarptığını söyledi.



Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Tepecik semtinde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Bilal T., eşi Ayşe T. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Bilal T. eşini dövdü. Ayşe T.'nin polise verdiği ifadeye göre, Bilal T. darp sırasında arka odada bulunan ve o anda ağlamaya başlayan, Ayşe T.'nin önceki evliliğinden olan oğlu Abdülkadir Doğan'ın yanına gidip, darbetmeye başladı. Bu sırada, yardım istemek için yakınlarda oturan kayınvalidesinin evine kaçan Ayşe T., onlarla birlikte geri geldiğinde, minik Abdülkadir Doğan'ı hareketsiz yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalbinin durduğu belirlenen Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdülkadir Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Doğan'ın vücudunda ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlendi.



'MOTOSİKLET ÇARPTI'

Bilal T., olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Bilal T.'nin polise verdiği ifadede, Ayşe T.'nin evden çıktıktan sonra kapıyı açık bıraktığını, Abdülkadir Doğan'ın da bu kapıdan sokağa çıktığını ve bu sırada motosikletin çarptığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de, annesi Ayşe T. tarafından üvey babasının dövmesiyle hayatını kaybettiği öne sürülen Abdülkadir Doğan (3) için Basmane Çorakkapı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları, Abdülkadir Doğan'ın minik tabutu önünde uzun süre gözyaşı döktü. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından araca konulan cenaze, Uzundere TOKİ Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan, olay sonrasında gözaltına alınan üvey baba Bilal T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

İzmir'de, üvey oğlu Abdülkadir Doğan'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve ilk etapta suçlamaları kabul etmeyerek "Motosiklet çarptı" diyen Bilal T.'nin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Minik Abdülkadir'i darp ettiğini kabul eden Bilal T., bugün öğleden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside minik Abdülkadir'in vücudunda, sigara yanığına benzer izlere de rastlandığı öğrenildi.