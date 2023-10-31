  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Uyuşturucuyu 3 aylık bebeğin karnına saklamışlar

Uyuşturucuyu 3 aylık bebeğin karnına saklamışlar

Uyuşturucuyu 3 aylık bebeğin karnına saklamışlar
Güncelleme:

Kırklareli'nde polis ekiplerinin durdurduğu araçtaki 3 aylık bebeğin karın bölgesine konulan ilaç kutusundan uyuşturucu madde çıktı.

Kırklareli’nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Babaeski otoban gişelerinde durdurdu. Ekipler araçtaki T.E, A.O, K.E, D.D’nin üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin üzerinde bir bulguya rastlayamayan ekipler, D.D’nin 3 aylık bebeği T.K’nın karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA

Etiketler Kırklareli uyuşturucu bebeğin karnından çıktı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatları yeni güne indirimle başladı
Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı
İstanbul'da bu ilçelere bugün elektrik verilemeyecek
Türkiye Tek Yürek kampanyasından depremzedelere harcanan para belli oldu
Yabancıya ikamet için konut satışında alt limit yükseltildi
Instagram ve Facebook kullanıcılarına kötü haber
Şeyma Subaşı öyle bir gelinlik giydi ki gören ''hiç giyinmeseydin'' dedi
MasterChef'te görülmez kaza! Ünlü şef yere yapıştı
Apple yeni ''oyuncaklarını'' tanıttı... İşte karşınızda yeni Apple ailesi ve Türkiye fiyatları
Bugün indirim gelen akaryakıt fiyatları için kötü haber