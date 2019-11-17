Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde katledildi

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Ö., nöbetten çıkınca Davran Mahallesi 142. Cadde’de bulunan Selçuklu Sitesi’ndeki evine gitti. Erkan Ö.'nün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Ö.ve eşi Ebru Ö.'yü 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 5 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.



'EN UYUMLU AİLE SEÇİMİ YAPILSA, ONLAR DİYEBİLİRDİK'

Uzman çavuş Erkan Ö. ve eşi Ebru Ö.'nün tabancayla vurularak öldürüldüğü apartmanın yöneticisi Halil İbrahim Tortop, "Sitemizde 4- 5 senedir kalıyorlardı. Beyefendi bazı yaşlı kimselerin elinde gördüğü eşyayı tutup, merdivenden çıkarırdı. Bu derece sosyal bir arkadaştı. Apartmanımızda en uyumlu aile seçimi yapılsa onlar diyebilirdik. Yani öyle birbirine sorunsuz gün geçiriyorlardı. Geçen senelerde Suriye'ye göreve gitti, sağ salim döndü. Ne yazık ki; talihsiz şekilde sonlandı. Kendisi 'kayınbiraderimi eve getireceğim' demiş. Son derece uyumlu davranırlardı. Tatlı ve güleç yüzlü biriydi. Çocuklarına son derece düşkün bir aileydi. Araba tutkunuydu. Yeni araba alırdı. Çocuklarını gezdirirdi. Allah rahmet eylesin. Bizim için de üzüntü kaynağı oldu" dedi.

TABUR KOMUTANI ACI HABERİ VEREMEDİ

Olay yerine Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile Erkan Ö.’nün çok sayıda mesai arkadaşı geldi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, komşular tarafından sahip çıkılan çocuklar daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Firari kayınbiraderin ise her yerde arandığı öğrenildi.

Talihsiz olayda hayatını kaybeden uzman çavuşun tabur komutanı, acı haberi telefonda Erkan Ö.’nün ağabeyine söyleyemeyerek, Erkan Ö.’nün rahatsızlandığını ve hastaneye sevk edildiğini, kendilerinin Isparta’ya gelmeleri gerektiğini aktardı. Komutan, daha sonra yaptığı görüşmeyi Garnizon Komutanı Tuğgeneral Atay’a aktardı.