Vahşet! Poşetten bebek cesedi çıktı

Ordu'da toprağa gömülü halde bulunan bir poşetin içerisinden yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni çıktı. Olayla ilgili olarak 2 kız kardeş gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, fındık bahçesinde poşet içerisinde toprağa gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili 26 yaşındaki Bilge Ç. ile kız kardeşi 23 yaşındaki Beyza Ç., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi 933'üncü sokakta meydana geldi. Bir bebeğin gömüldüğü ihbarını alan polis, yapılan çalışma kapsamında Bilge Ç. ile kız kardeşi Beyza Ç.'yi gözaltına aldı.

Kız kardeşler, emniyetteki sorgularında bebeği gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, bebeğin gömüldüğü fındık bahçesinde çalışma yaptı. Yapılan aramada, poşet içerisinde toprağa gömülü, yeni doğduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu. Bebeğin cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

"POŞETİN İÇİNDE GÖRDÜM"

Mahalle sakinlerinden A.İ., gazetecilere, sokakta hareketlilik görünce dışarıya çıktıklarını belirterek "Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar, poşetin içinde gördüm. Kadın gömmüş herhalde, galiba 20 gün önce diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Bebeğin hemşiresi şikayet etmiş diye duydum." dedi.