  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kana doymayan İsrail sonunda itiraf etti: ''Gazze'ye kalıcı işgal harekatı başladı''

Kana doymayan İsrail sonunda itiraf etti: ''Gazze'ye kalıcı işgal harekatı başladı''

Güncelleme:

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde stratejik bölgelerin ele geçirilmesi amacıyla yoğun saldırılara başladığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) gece yarısı yapılan açıklamada, ordunun stratejik bölgeleri ele geçirmek amacıyla Gazze Şeridi'ne yoğun saldırı başlattığı ve birliklerin harekete geçirildiği duyuruldu. "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen büyük çaplı saldırının ilk aşamasının başlatıldığı, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılmasının hedeflendiği iddia edildi.

İsrailli yetkililere göre "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen harekat, İsrail ordusunun Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmesini, Filistinli sivillerin Gazze Şeridinin güneyine doğru ilerlemesini, Hamas'ın insani yardım malzemelerinin kontrolünü ele geçirmesini önlemesini sağlayacak.

İsrail askerleri Deir el-Belah'a doğru ilerliyor

Filistin medyası, İsrail birliklerinin gece yarısı Gazze'nin merkezindeki Deir el-Belah'a doğru ilerlediğini bildirdi. Bu sırada Deir el-Balah'a yoğun topçu atışı ve hava saldırıları gerçekleştirildiği aktarıldı. Deir al-Balah, İsrail askerlerinin Gazze'de henüz operasyon yapmadığı birkaç bölgesinden biri.

En az 10 kişi hayatını kaybetti

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun yoğun saldırıları başlattığını duyurmasının ardından en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İHA

text-ad
Etiketler gazze İsrail Filistin işgal kalıcı işgal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Melis Birkan yıllar sonra ortaya çıktı, değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı Melis Birkan yıllar sonra ortaya çıktı, değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı Boşanma aşamasındaki anne sadece 43 dakika yüzünden cezaevine konuldu! Boşanma aşamasındaki anne sadece 43 dakika yüzünden cezaevine konuldu! Erdoğan'dan 7 üniversiteye rektör ataması Erdoğan'dan 7 üniversiteye rektör ataması Onlarca öğrenci okul kantinindeki tavuk dönerden zehirlendi Onlarca öğrenci okul kantinindeki tavuk dönerden zehirlendi Hedef gösterilen Mahsun Kırmızıgül ''terörden daha büyük sorun var'' diyerek isyan etti Hedef gösterilen Mahsun Kırmızıgül ''terörden daha büyük sorun var'' diyerek isyan etti Türkiye'nin en sevimli ve en tehlikeli özel kuvvetleri kamerada Türkiye'nin en sevimli ve en tehlikeli özel kuvvetleri kamerada Kına gecesinde dev disko topunun gelinin üstüne düştüğü anlar kamerada! Kına gecesinde dev disko topunun gelinin üstüne düştüğü anlar kamerada! Ünlü oyuncu babasının vefat ettiğini sosyal medyadan öğrendi Ünlü oyuncu babasının vefat ettiğini sosyal medyadan öğrendi Bahçeli canlı yayında herkesin cep telefonunu aynı anda çaldırdı Bahçeli canlı yayında herkesin cep telefonunu aynı anda çaldırdı Türkiye'de satıştaki 6 ürün için daha toplatma kararı verildi! Türkiye'de satıştaki 6 ürün için daha toplatma kararı verildi!
''Cinayet mi, kaza mı, intihar mı'' derken gerçek ortaya çıktı ''Cinayet mi, kaza mı, intihar mı'' derken gerçek ortaya çıktı Define avcılarının kaçak kazısı faciayla bitti! Define avcılarının kaçak kazısı faciayla bitti! Havuz başı pozlarıyla yazı getiren Zeynep Bastık hakkında sürpriz iddia Havuz başı pozlarıyla yazı getiren Zeynep Bastık hakkında sürpriz iddia Dünyanın En Zengin Kadın Voleybolcular Listesi'ne giren Zehra Güneş'in evini görenin ağzı açık kaldı Dünyanın En Zengin Kadın Voleybolcular Listesi'ne giren Zehra Güneş'in evini görenin ağzı açık kaldı Fenerbahçe itiraz etmişti... TFF kararını açıkladı! Fenerbahçe itiraz etmişti... TFF kararını açıkladı! Melisa Döngel'den Haluk Bilginer ile arasındaki yaş farkı eleştirilerine rest Melisa Döngel'den Haluk Bilginer ile arasındaki yaş farkı eleştirilerine rest Erdoğan Lozan Antlaşması tartışmalarında sessizliğini bozdu Erdoğan Lozan Antlaşması tartışmalarında sessizliğini bozdu Aile Yılı Festivali'nde müftlüğünün ''aile'' afişi büyük tepki çekti! Aile Yılı Festivali'nde müftlüğünün ''aile'' afişi büyük tepki çekti! AK Partili Osman Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tanığı oldu AK Partili Osman Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tanığı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde bu sefer de yazarlar vardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde bu sefer de yazarlar vardı!