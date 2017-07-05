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  4. 05 Temmuz 2017 23:50

Vahşetin böylesi ! Zihinsel engelli genç böyle bulundu

Kırklareli'nde 4 gündür kayıp olan zihinsel engelli genç samanlıkta ölü bulundu.

Vahşetin böylesi ! Zihinsel engelli genç böyle bulundu
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Kırklareli’nin Babaeski İlçesi Büyükmandıra Beldesi’nde oturan ve 4 gündür kayıp olan zihinsel engelli 21 yaşındaki Güray Tosun, samanlıkta elleri ayakları iple bağlı, çıplak halde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Babaeski İlçesi’ne bağlı Büyükmandıra Beldesi’nde annesi, kız kardeşi ile birlikte yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Güray Tosun, 4 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Beldede tarlalara gidip saman balyaları toplayarak ailesine katkıda bulunduğu belirtilen Tosun’u yakınları ve belde halkı aramalarına rağmenbulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı çalışmada Tosun’un ilçenin Hatip Mahallesi’nde bir samanlıkta cesedi bulundu. Jandarmanın ilk yaptığı incelemede Tosun’un çıplak halde, elleri ve ayakları iple bağlı, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Öldürülen Tosun’un üzerindeki cep telefonu ile saman balyaları taşırken kazandığı yaklaşık 1500 liranın da olmadığı belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

DHA

kırklareli , ayak , zihinsel engelli genç , el