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Van'da 61 kişinin öldüğü tekne faciasında rekor ceza

Van'da 61 kişinin öldüğü tekne faciasında rekor ceza
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Van'ın Gevaş ilçesinde 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasına ilişin davada karar çıktı. Sanık Medeni A. toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesi Altınsaç mahallesinde 27 Haziran 2020'de batan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar çıktı, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'ncu duruşmada 2 yıldır tutuklu yargılanan Medeni A., 60 kişi için 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuk için 25 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara beraat kararı verildi.

Etiketler van tekne faciası
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