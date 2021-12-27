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Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Bodrum vergi dairesi müdürü S.O. rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum vergi dairesi müdürü S.O., teknik ve fiziki takibe alındı.

MAKAM ODASINDA RÜŞVET

Yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri D.E.'nin A.A. aracılığıyla vergi dairesi müdürü S.O.'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Polis ekiplerince 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, ekiplerin yaptığı aramada hem makam odasında hem de şüpheli A.A.'nın aracında toplam 200 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Etiketler Vergi dairesi vergi Vergi dairesi müdürü
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