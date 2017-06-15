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  4. 15 Haziran 2017 14:42

Yanlış pitbull alarmı ortalığı karıştırdı

Pitbull cinsi olduğu sanılarak polis çağrıldı ama polis olay yerine gelince gerçek ortaya çıktı.

Yanlış pitbull alarmı ortalığı karıştırdı
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Bolu’da, Aydın A.’nın çiftlik sahibi arkadaşından alarak kent merkezinde gezdirdiği köpeği 'pitbull' sanıp korkanlar polise haber verdi. Polise direnen Aydın A. karakola götürülürken, yasaklı olmayan 'cane corso' cinsi olduğu anlaşılan köpek sahibine teslim edildi.

Aydın A., kentte çiftlik sahibi olan arkadaşından habersiz aldığı köpeği ile şehir merkezinde gezintiye çıktı. Çevredeki vatandaşlar, beslenmesi yasak olan pitbull sandıkları köpekten korkarak polise ihbarda bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren aynı köpekle ilgili 10 ihbarın gelmesi üzerine polis ekipleri Aydın A.’yı kentin en işlek noktalarından Adliye önünde bularak durdurdu.

Polisler, köpeği alıp adliye önündeki bayrak direğine bağlayarak cinsini öğrenmeye çalıştı. Bu sırada Aydın A., polislere tepki gösterdi. Polise ve etraftakilere hakaret ve küfür eden Aydın A.,ÿekip aracına bindirildi.

Bu sırada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile yapılan görüşmede köpeğin yasaklı olmayan 'cane corso' cinsi olduğu belirlendi. Aydın A., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, köpek haber verilmesiyle aracıyla gelen sahibine teslim edildi. Polis olayla ilgili tutanak tuttu.

DHA

cane corso , pitbull