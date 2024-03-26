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Yarım milyon TL'lik kripto para vurgunu

Yarım milyon TL'lik kripto para vurgunu
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on'un Arsin ilçesinde bir kişi 13 bin 430 bin dolarlık kripto varlığını dolandırıcılara kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilce mahallesinde yaşayan A.K.'yi (47) arayan ve kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan şahıs, Paribu işletmesinde bulunan kripto para hesabının güvende olmadığını ve kripto varlıklarını gönderdiği güvenli hesaba aktarmasını istedi. A.K. bunun üzerine 13 bin 430 dolar değerindeki kripto varlığını şüphelinin bildirdiği hesaba aktardı. Ardından şahsı yaptığı işlem için telefonla arayan A.K. ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna başvurdu. Dolandırıcı şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA

Etiketler kripto para dolandırıcılık kripto para dolandırıcılığı
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