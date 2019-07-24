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  4. 24 Temmuz 2019 07:41

Yeni evlenen genç intihar etti

Kayseri'de, 2 gün önce evlenen 25 yaşındaki Aydın E., girdiği bunalım sonucu kendini iple su borusuna asarak, yaşamına son verdi. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Yeni evlenen genç intihar etti
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Olay, merkez Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. 2 gün önce evlenen Aydın E. eşi H.E.'nin evde olmadığı sırada girdiği bunalım sonucu evin banyosundaki su borusuna kendisini astı. Eve gelen eşi H.E. banyoda Aydın E.'yi asılı halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kotnrolde Aydın E.'nin öldüğü belirlendi. 



Olayı duyan Aydın E.'nin yakınları evin önüne gelerek, sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aydın E.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

 

DHA

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