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  4. 02 Nisan 2020 13:53

Yeni infaz düzenlemesi yargılama aşamasındakileri de kapsayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan yeni infaz düzenlemesinin yargılama aşamasındaki suçları da kapsayacağını söyledi.

Yeni infaz düzenlemesi yargılama aşamasındakileri de kapsayacak
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi, hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır hem de bundan sonra işlenecek olan Allah korusun tabi ki arzu etmeyiz suçlara da uygulanacak bir müessese getiriyoruz.

Milletimizin, 82 milyonun vicdanında karşılık bularak bir müessese olarak getiriyoruz. Asla bir af müessesi değildir, kesinlikle. Çünkü şu anda yapmakta olduğumuz infaz düzenlemesi hem bugüne kadar işlenmiş hüküm, infaz aşamasına geçilmiş ve yargılama aşamasında bütün suçları kapsamaktadır."

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