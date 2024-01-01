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Yeni yıl korkunç bir faciayla başladı: Bir aile yok oldu

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Adana'da bir evde çıkan yangında anne-baba ve 2 yaşındaki ikiz çocuklarından biri hayatını kaybetti. Ekiplerin kalp masajıyla müdahale ettiği 2 yaşındaki bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı...

Adana’da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen anne, baba ve ikiz çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğer çocuk hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne N.L.(34), baba E.L. (39), 2 yaşındaki ikiz kardeşler D.L. ve K.L. Lamba, gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu.

Sabah saat 06.00 sıralarında bir komşu dışarı çıktığında, Lamba ailesinin evinin yandığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Adana'da bir evde çıkan yangında anne-baba ve 2 yaşındaki ikiz çocuklarından biri hayatını kaybetti. Ekiplerin kalp masajıyla müdahale ettiği 2 yaşındaki bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı...

Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale edip yangını söndürdü. İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı.

Adana'da bir evde çıkan yangında anne-baba ve 2 yaşındaki ikiz çocuklarından biri hayatını kaybetti. Ekiplerin kalp masajıyla müdahale ettiği 2 yaşındaki bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı...

Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, baba ve ikiz kardeşlere müdahale etti ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan D.L.'yı ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü.

Adana'da bir evde çıkan yangında anne-baba ve 2 yaşındaki ikiz çocuklarından biri hayatını kaybetti. Ekiplerin kalp masajıyla müdahale ettiği 2 yaşındaki bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı...

D.L., daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

 

 

İHA

Etiketler adana yüreğir elektrikli soba yangın aile bir aile
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