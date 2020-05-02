Yeşilköy hastanesinde adım adım sona yaklaşılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan Yeşilköy Hastanesinin büyük bir kısmı tamamlandı. Kaba inşaatının büyük kısmının bitmesinin ardından bir yandan ise çevre düzenlemesine geçildi. Açılışına günler sayan hastanenin biten kısımları için ise ilk ofis malzemeleri getirildi. Kamyonetlere getirilen malzemeler biten kısımlara yerleştirilmeye başlandı. Yapımına 8 Nisan'da başlanan pandemi hastanesindeki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.